Решите, пожалуйста :зз буду очень благодарна

Алгебра
Решите, пожалуйста :зз буду очень благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю какой именно надо было, так что вот оба
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