84:12+13*7-38=? 94-50:2+52=? 70*8-56:(39278-39270)+845=?
Математика
84:12+13*7-38=? 94-50:2+52=? 70*8-56:(39278-39270)+845=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.84:12=7 2.13×7=91 3.91-38=53 1.50:2=25 2.94-25=69 3.69+52=121 1.39278-39270=8 2.70×8= 560 3.560-56=504 4.504+845=1349
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