Стали дни коротки солнце светит мало вот пришли морозы и зима настала характеристика вот как (повест.,)
Русский язык
Стали дни коротки солнце светит мало вот пришли морозы и зима настала характеристика вот как (повест.,)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще то правильно: Стали дни короткие, солнце светит мало, вот пришли морозы, и зима настала. (повест., невоскл., сложн., распр., неосл.)
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