В параллелограмме КМНР проведена биссектриса угла МКР, которая пересекает сторону МН в точке Е. а) Докажите, что треугольник КМЕ равнобедренный. б) найдите периметр КМНР, если МЕ = 10 см, ЕН = 6 см

Геометрия
В параллелограмме КМНР проведена биссектриса угла МКР, которая пересекает сторону МН в точке Е. а) Докажите, что треугольник КМЕ равнобедренный. б) найдите периметр КМНР, если МЕ = 10 см, ЕН = 6 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  1)КМНР- параллелограмм КЕ- биссектриса угла МКР 2) КМНР -параллелограмм  МЕ=10см ЕН=6см Док-ть: 1)тр. КМЕ равнобедренный 2) Р параллелограмма  Докозательство: 1) уг.МКЕ=уг. ЕКР(по условию ) уг. МЕК=уг.ЕКР(т.к внутренние накрест лежащие ) из этого следует  уг. МКЕ=уг. МЕК из этого следует тр. КМЕ равнобедренный  2)МК=МЕ(т.к  тр.МКЕ равнобедренный) МК=МЕ=НР(по свойству параллелограмма) МН=КР=10см+6см=16см Р(периметр)=(16*2)+(10*2)=52
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