Задача помогите плиз контрольную нужно здать для сесии Три латунных куба с ребрами 3см, 4см , 5см переплавлены в один куб. Какое ребро у этого куба?
Математика
Задача помогите плиз контрольную нужно здать для сесии Три латунных куба с ребрами 3см, 4см , 5см переплавлены в один куб. Какое ребро у этого куба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем куба=сумме объемов кубов V=3³+4³+5³=27+64+125=216=6³ a=∛216=√6³=6
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