Задача помогите плиз контрольную нужно здать для сесии Три латунных куба с ребрами 3см, 4см , 5см переплавлены в один куб. Какое ребро у этого куба?

Математика

Задача помогите плиз контрольную нужно здать для сесии Три латунных куба с ребрами 3см, 4см , 5см переплавлены в один куб. Какое ребро у этого куба?

Автор: Гость