Какие экологические последствия возникают при нерациональном использовании зем??еных ресурсов? В каких странах и регионах, на ваш взгляд,лежит передний край борьбы за сохранение почв планеты?
География
Какие экологические последствия возникают при нерациональном использовании зем??еных ресурсов? В каких странах и регионах, на ваш взгляд,лежит передний край борьбы за сохранение почв планеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нерациональное использование ресурсов Земли при водит к экологической истощённости планеты, нарушению природных функций. Я думаю, сейчас населения всех стран мира начинают работу над защитой почвы планеты.
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