Міні проект на тему:тварини будівельники

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ПТАХИДеякі птахи, наприклад, зимородок, золотиста щурка і берегова ластівка, риють собі нори у крутих піщаних обривах. Характерною особливістю цих нір є глибокі гніздові камери, в яких потім поселяються окремі пари або й цілі групи птахів. Відомо, що більшість птахів будують гнізда. Деякі гнізда є дуже складними спорудами. Африканські ткачі з різних частин рослин сплітають великі криті підвісні кошики, які вони старанно прикріплюють до гілки стеблами. Шалашники будують на землі великі будови, що нагадують альтанки. Перед ними знаходиться „танцювальний майданчик", на якому самець розкладає квіти, фрукти та різні яскраві предмети. Інші ж шалашники розпочинають облаштуванння майданчика з декорування „підлоги". Потім у середині вони будують 2 паралельні стіни з паличок або довгих соломинок. Всю споруду птахи прикрашають різноколірними дрібничками. КОМАХИ Багато молюсків, щоб захистити тіло, створюють мушлі на все життя, а деякі комахи використовують укриття тільки протягом нетривалого часу. У чистих струмках під каменями можна знайти личинки ручайників. Деякі їх вили будують чохли з павутинових ниток, в які додають зерна піску, дрібні камінчики, гілочки або листки. Личинки ручайників родини гідропсихід будують тенета з прямокутними вічками. Самі вони сидять поряд у легкому чохлі. Тенета ж служать їм для лову здобичі. Будівлі суспільних видів комах -мурашок, ос, бджіл і термітів -дають притулок тисячам особин. Деякі мурашки зшивають свої будинки з листя, тому їхні споруди частково нагадують намети. Робочі мурашки спочатку притягають один до одного краї листків, що ростуть поряд, а потім зшивають їх. Ниткою їм служить те саме шовкове волокно. Оси будують свої гнізда з деревини, яку спочатку пережовують, щоб отримати з неї речовину, яка нагадує собою папір. Деякі види ос будують маленькі, кулясті гнізда, будинки ж інших ос можуть досягати значних розмірів. Гніздо шершнів іноді досягає розмірів футбольного м'яча. Навіть одиночні види ос будують гнізда різної форми: від маленьких мископодібних гнізд із глини до величезних, що нагадують колони. Соти медоносних бджіл складаються з правильних шестигранних камер, що займають дуже мало місця. Робочі бджоли будують соти з воску, який самі ж і виробляють.