Научное открытие, оказавшие значительное влияние на развитие технологий, прошу, помогите

Технология
Научное открытие, оказавшие значительное влияние на развитие технологий, прошу, помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнейшая обоженная керамика- фигурки животных и людей, а также шарики и пластины. Начало обработки материалов. 28 тыс. лет до н. э.
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