Ребят помогите мне нужно небольшое сообщение о том как можно провести каникулы когда скучно мне надо поподробнее пж

Русский язык
Ребят помогите мне нужно небольшое сообщение о том как можно провести каникулы когда скучно мне надо поподробнее пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходить с друзьями или с семьей в кафе, ресторан, театр, кино, балет, погулять, в музей, в библиотеку, аквапарк, океанариум, зоопарк, экскурсия по городу, экскурсия на фабрику...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Научное открытие, оказавшие значительное влияние на развитие технологий, прошу, помогите
Ответить
Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Составь свой рассказ по пословице
Ответить
Английский язык
Ребят, выручайте Complete the gaps with -ed or -ing. (participle I and Participle II) a shock story a reserve seat scream children a sat...
Ответить
Алгебра
Построить график функции 3х+у+1=0
Ответить