Ребят помогите мне нужно небольшое сообщение о том как можно провести каникулы когда скучно мне надо поподробнее пж

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Ребят помогите мне нужно небольшое сообщение о том как можно провести каникулы когда скучно мне надо поподробнее пж

Автор: Гость