Ребят помогите мне нужно небольшое сообщение о том как можно провести каникулы когда скучно мне надо поподробнее пж
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Ребят помогите мне нужно небольшое сообщение о том как можно провести каникулы когда скучно мне надо поподробнее пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходить с друзьями или с семьей в кафе, ресторан, театр, кино, балет, погулять, в музей, в библиотеку, аквапарк, океанариум, зоопарк, экскурсия по городу, экскурсия на фабрику...
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