Имеют ли деньги цену?

Экономика
Имеют ли деньги цену?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сами деньги имеют цену на которую было потрачены ресурсы на производстве. Если это бумажная купюра то на него используется специальная  бумага, краски итд. а если монеты то соответственно специальный метал, начиная от переплавки и заканчивая отчеканенной монетой. это эго себестоимость. Лишь после распечатки купюры или монеты к деньгам привязывают ту цену которая закрепляется толи нефтью или золотом. Вот на пример в России рубль закреплен нефтью. Чем дешевеет нефть тем и рубль падает. и наоборот. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1-Определите вид химической связи и тип кристаллической решетки для след. веществ : Li,LiCI,CI2,C. 2-Определите чесло протонов,нейтронов и электр...
Ответить
Русский язык
Ребят помогите мне нужно небольшое сообщение о том как можно провести каникулы когда скучно мне надо поподробнее пж
Ответить
Технология
Научное открытие, оказавшие значительное влияние на развитие технологий, прошу, помогите
Ответить
Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Составь свой рассказ по пословице
Ответить