Имеют ли деньги цену?
Экономика
Имеют ли деньги цену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сами деньги имеют цену на которую было потрачены ресурсы на производстве. Если это бумажная купюра то на него используется специальная бумага, краски итд. а если монеты то соответственно специальный метал, начиная от переплавки и заканчивая отчеканенной монетой. это эго себестоимость. Лишь после распечатки купюры или монеты к деньгам привязывают ту цену которая закрепляется толи нефтью или золотом. Вот на пример в России рубль закреплен нефтью. Чем дешевеет нефть тем и рубль падает. и наоборот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1-Определите вид химической связи и тип кристаллической решетки для след. веществ : Li,LiCI,CI2,C. 2-Определите чесло протонов,нейтронов и электр...
Русский язык
Ребят помогите мне нужно небольшое сообщение о том как можно провести каникулы когда скучно мне надо поподробнее пж
Технология
Русский язык
Литература