Имеют ли деньги цену?

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Сами деньги имеют цену на которую было потрачены ресурсы на производстве. Если это бумажная купюра то на него используется специальная бумага, краски итд. а если монеты то соответственно специальный метал, начиная от переплавки и заканчивая отчеканенной монетой. это эго себестоимость. Лишь после распечатки купюры или монеты к деньгам привязывают ту цену которая закрепляется толи нефтью или золотом. Вот на пример в России рубль закреплен нефтью. Чем дешевеет нефть тем и рубль падает. и наоборот.