1-Определите вид химической связи и тип кристаллической решетки для след. веществ : Li,LiCI,CI2,C. 2-Определите чесло протонов,нейтронов и электронов для элементов: Cu,Ca,F 3-Назовите химические элементы,а также заряды ядер э...
Химия
1-Определите вид химической связи и тип кристаллической решетки для след. веществ : Li,LiCI,CI2,C. 2-Определите чесло протонов,нейтронов и электронов для элементов: Cu,Ca,F 3-Назовите химические элементы,а также заряды ядер этих атомов, знаю распределение электронов по энергическим уровням 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Li вид хим связи - металлическая т.к он металл LiCl - ионная т.к у мет. +1 у хлора степень окисления -1 Cl2 - ковалентная неполярная, т.к в формуле один немет. C - ковалентная неполярная 2) Cu протонов- 29 и электронов тоже,а нейтронов- 35 Ca протонов- 20 и электронов тоже,а нейтронов- 20 F протонов- 9 и электронов тоже,а нейтронов- 10 3) Прости не поняла это задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Согласны ли вы с утверждением Группа в которую входит подросток придает ему уверенность в себе Обоснуйте свой ответ
Математика
Корень из числа 49 можно извлечь по каким формулам и существует ли другие двухзнач??ые числа квадратные корни из которых извлекаются аналогичным об...