Сочинение на Табасаранском языке на тему Йиз Дада
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Сочинение на Табасаранском языке на тему Йиз Дада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде то Убкъну булагь. Имдар гьулаъ Дидин мяълира ебхьури. Ицци т1яаьм булагъдин штун Ими гъира кIваин хури. Гъубзна ичI. Гьари уьбхюра Багьалу булагьдин сирин. Умуд кади гьар либгура, МикIра дубхьна душвахь сикин. Миж ка гьарин, абцIур дагар, Артухь шул кьаблин кьувватра, Уткан швушвра гъюр, хъипну гвар, Мяълира хъудрубтур затра.
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