ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! 1.Автомобиль, начальная скорость которого 20 м / с, начал тормозить с ускорением, модуль которого равен 0,5 м / с ^ 2.Определим время торможения и путь автомобиля до остановки 2.Двома параллельными пу...

Физика

ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! 1.Автомобиль, начальная скорость которого 20 м / с, начал тормозить с ускорением, модуль которого равен 0,5 м / с ^ 2.Определим время торможения и путь автомобиля до остановки 2.Двома параллельными путями навстречу друг другу движутся два поезда: пассажирский со скоростью 72км / ч и грузовой со скоростью 54км / ч .Упродовж какого времени разминуться поезда если длина пассажирского поезда равна 300м а грузового -400м?

Автор: Гость