ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! 1.Автомобиль, начальная скорость которого 20 м / с, начал тормозить с ускорением, модуль которого равен 0,5 м / с ^ 2.Определим время торможения и путь автомобиля до остановки 2.Двома параллельными пу...
Физика
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! 1.Автомобиль, начальная скорость которого 20 м / с, начал тормозить с ускорением, модуль которого равен 0,5 м / с ^ 2.Определим время торможения и путь автомобиля до остановки 2.Двома параллельными путями навстречу друг другу движутся два поезда: пассажирский со скоростью 72км / ч и грузовой со скоростью 54км / ч .Упродовж какого времени разминуться поезда если длина пассажирского поезда равна 300м а грузового -400м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Определим пройденный путь S=v^2/2g=20^2/2*10=20 м Время торможения t=v/g=корень кв. из (2*S)/g=корень (2*20)/10=2 сек. 2. Общий пройденный путь это сумма длин поездов 300+400=700 м. Т.к. движутся навстречу, то скорости складываются (только скорости переводим в м/с, отсюда t = S / v = 700/(72+54) = 700/(20+15)= 20 сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Математика
Математика
Проверьте что в двоичной системе нумерации справедливы равенства 11+11=110 101-11=10 101*11=1111 111*11=10101 101+11=1000 100-11=1 11*11=1001 1011*...
Биология