Определите температуру воздуха на вершине горы (2 км), если у подножия она составила +12С
География
Определите температуру воздуха на вершине горы (2 км), если у подножия она составила +12С
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Гость:
Ответ: 0 градусов Т.к - На каждый км , -6 градусов! Итого: 12 - 6 - 6 = 0
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