Определите тип предложения по наличию второстепенных членов. выпишите распростр??ненные предложения. подчеркните в них главные и второстепенные члены предложения. 1) Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахами, многолюдс...
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Определите тип предложения по наличию второстепенных членов. выпишите распростр??ненные предложения. подчеркните в них главные и второстепенные члены предложения. 1) Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахами, многолюдством. 2) Наступил декабрь. 3) Между тем Алиса уехала из Москвы, не дождавшись окончания учебного года. 4) Мы выходим на Арбатскую площадь. 5) Пьеса кончена! 6) И какой же русский не любит быстрой езды? 7) Вся Россия - наш сад. 8) Ваня - человек застенчивый. 9) Слово - полководец человечьей силы. 10) Язык - это орудие мышления. 11) Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Пожалуйста мне срочно нужно. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Москва-подлежащее,оглушила-сказуемое; шумом,огнями,запахами,многолюдством-дополнения. 2) Декабрь-подлежащее,наступил-сказуемое. 3)Алиса-подлежащее,уехала-сказуемое. 4)Мы-подлежащее,выходим-сказуемое. 5)Пьеса-подлежащее. 6)Русский-подлежащее,не любит-сказуемое. 7)Россия-подлежащее,сад-подлежащее(сомневаюсь) 8)Ваня-подлежащее,человек-подлежащее. 9)Слово-подлежащее,полководец-подлежащее. 10)язык-подлежащее,орудие-подлежащее. 11)Неизвестность-подлежащее,мучила-сказуемое.
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