Определите тип придаточной связи предложения: Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого призирает Соломон и который нужен даже красивой графине?

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Определите тип придаточной связи предложения: Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого призирает Соломон и который нужен даже красивой графине?

Автор: Гость