Определите тип придаточной связи предложения: Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого призирает Соломон и который нужен даже красивой графине?

Русский язык
Определите тип придаточной связи предложения: Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого призирает Соломон и который нужен даже красивой графине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это придаточное определительное)
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