Определите, в чем сильные и слабые стороны Наполеона ||| как политика. Помогите пожалуйста))))))

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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Подает себя как перспективного, обладающего большими возможностями, человека. Любит ставить цели, которую тщательно продумывает. Легко делает комплименты. Говорит то, что от него хотят услышать. Подчеркивает свою оригинальность, неповторимость. Умеет завязывать полезные знакомства и пользоваться ими. Мастер политического лавирования – контактов между противоположными сторонами. Стремится к новым впечатлениям. Проблемы предпочитает решать сразу, иначе может остыть в силу своего изменчивого характера. Уверен в себе, часто имеет лидерские наклонности. Предприимчив и активен, стремится к практической деятельности. Имеет хорошие дипломатические и коммерческие способности. Быстро ориентируется в экстремальных ситуациях. Уверен в себе, смел и решителен, но при этом добр. Всегда знает, чего хочет. Бежит впереди, никогда не бежит в хвосте. Советуется больше формально, решения принимает самостоятельно. Стремится быть в курсе различных событий и сам любит быть в центре внимания. В общении вежлив, располагает к доверию, умеет создать атмосферу интимности и задушевности. Обаятелен, демократичен, обычно держится раскованно и непринужденно. Следит за здоровьем и внешним видом. Эстет, любит одеваться со вкусом и разнообразно. Заботится о близких, ценит уют и комфорт. Предпочитает ближайшие конкретные цели, приносящие реальную пользу. При форс мажоре очень активен. Щедрый Его волевой характер направлен на усиление своих позиций, не на простой захват новых территорий. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Довольно неорганизован. Строгий порядок навести не может. Ему трудно долгое время концентрировать свое внимание на чем-то одном. Склонен отвлекаться в работе на несущественные детали. Часто высказывается не по теме. Склонен к колебаниям в выборе, что приводит к внутренним размышлениям и сомнениям, которые он скрывает. Его настоящим доверием пользуются немногие. Довольно консервативен к новому: ему нужно определенное время, чтобы воспринять и разобраться в новой технологии и убедиться в ее практичности. Идет на риск только после того, как хорошо все взвесит. Склонен нивелировать индивидуальные склонности людей, любит, чтобы все действовали единообразно. Проявляет агрессивность, если его свободу ограничивают. Свое настроение переносит на окружающих. В минуты расслабленности любит погрустить, пожаловаться, что его не понимают. Плохо отделяет то, что нужно сделать в первую очередь от того, что можно отложить на потом. Уходит от объяснения причин своих поступков.