Определите V ( CO2) который образуется при прокаливании 100 г CaCO3 содержащего 10% примесей

Химия
Определите V ( CO2) который образуется при прокаливании 100 г CaCO3 содержащего 10% примесей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
W(CaCO3)% = 100%-10%=90% m(CaCO3) = 100*90/100 = 90 г  90 г                                          х CaCO3        =      CaO     +        CO2 1 моль                                      1 моль М=100 г/моль                            Vm=22,4 л/моль n=m/M=90/100=0,9 моль По уравнению количество углекислого газа и карбоната, вступившего в реакцию одинаково, тогда n(CO2) = n(CaCO3) =0,9 моль V(CO2) = Vm*n=22,4*0,9=20,16 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите пожалуйста второстепенные члены первого предложения.
Ответить
Алгебра
5х-6х=-3х ещё одно уравнение х+2-4(х-2)=5(3-х)+3
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста из слова арифметика составить наибольшее количество слов
Ответить
Математика
Номер 1046 ))) заранее спасибо ❄️❄️❄️❄️❄️✌️✌️
Ответить
Математика
Сумма двух чисел 760. Одно меньше другого на 98. Найдите эти числа.
Ответить