Определите V ( CO2) который образуется при прокаливании 100 г CaCO3 содержащего 10% примесей

Гость: Гость:

W(CaCO3)% = 100%-10%=90% m(CaCO3) = 100*90/100 = 90 г 90 г х CaCO3 = CaO + CO2 1 моль 1 моль М=100 г/моль Vm=22,4 л/моль n=m/M=90/100=0,9 моль По уравнению количество углекислого газа и карбоната, вступившего в реакцию одинаково, тогда n(CO2) = n(CaCO3) =0,9 моль V(CO2) = Vm*n=22,4*0,9=20,16 л