Определите высоту столба керосина в сосуде если он оказывает на дно давление равное 2,4 кПа ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Физика
Определите высоту столба керосина в сосуде если он оказывает на дно давление равное 2,4 кПа ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
H*po*g=2400 па    ро удельный объем керосина =800 кг/м куб. h=2400/10*800=0.3 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Записать формулу, по которой натуральное число n можно обратить в равную ему дробь со знаменателем d
Ответить
Математика
Вычислить 2 3/10 -(1,5-0,7)=
Ответить
Математика
Расстояние между бабушкой и внуком идущими в одном направлении 600 метров скорость звука 110 метров в минуту А бабушке 60 метров в минуту Чему буде...
Ответить
Русский язык
Как провилна пишется никем или некем
Ответить
Математика
Нйти значение выражение 27+13-36
Ответить