Определите высоту столба керосина в сосуде если он оказывает на дно давление равное 2,4 кПа ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Физика

Определите высоту столба керосина в сосуде если он оказывает на дно давление равное 2,4 кПа ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость