Определите высоту столба керосина в сосуде если он оказывает на дно давление равное 2,4 кПа ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Физика
Определите высоту столба керосина в сосуде если он оказывает на дно давление равное 2,4 кПа ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
H*po*g=2400 па ро удельный объем керосина =800 кг/м куб. h=2400/10*800=0.3 м
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