Записать формулу, по которой натуральное число n можно обратить в равную ему дробь со знаменателем d
Математика
Записать формулу, по которой натуральное число n можно обратить в равную ему дробь со знаменателем d
Ответ(ы):
Гость:
Пишем формулу преобразования n = n*d : d = n*d/d Например 3 = 3*5 :5 = 15/3
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