Помогите пж дам 25 балов все в файле делать только номера №229, 230, 231, 232.

Математика
Помогите пж дам 25 балов все в файле делать только номера №229, 230, 231, 232.
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Гость:
Пдмдмдмдммдммдмдмдмд
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