1. Почему со сверстниками легче общаться, чем со старшими или с младшими? 2. Что помогает общению со старшими? 3. Что облегчает общение с теми, кто младше тебя? 4. Какие слова можно записать в общий, универсальный рецепт общения?
Обществознание
1. Почему со сверстниками легче общаться, чем со старшими или с младшими? 2. Что помогает общению со старшими? 3. Что облегчает общение с теми, кто младше тебя? 4. Какие слова можно записать в общий, универсальный рецепт общения?
Ответ(ы):
Гость:
1. Со сверстника легче общаться, потому что с ними вы находитесь в одной возрастной категории и вам легче понять друг-друга. 2. Общению со старшими облегчают познания в возрастной категории того человека с кем вы общаетесь, чем больше вы знаете и понимаете актуальные темы для старших - тем легче вам с ними общаться. 3. Общение с младшими может облегчиться - если вы попробуете понять их мысли, которые они не могут выражать в точной точности. 4. К универсальным словам можно отнести комплименты, слова поддержки, слова, которые часто используются для обсуждения той или иной темы и еще многие другие.
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