Орфографический разбор слова крыльями

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В слове -крыльями имеются следующие орфограммы:правописание мягкого знака.Разделительный мягкий знак употребляется -перед буквами е,ё,ю,я внутри слова . Вторая орфограмма -окончания мён существительных.Окончания имён существительных второго склонения во множественном числе,а именно в творительном падеже множественного числа-окончания -ями .В этом слове две орфограммы.