СРОЧНО!!!!! Что больше увозили из Византии и Руси???
История
СРОЧНО!!!!! Что больше увозили из Византии и Руси???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из Византии - дорогие ткани, оружие, церковную утварь, драгоценные ткани, меха, золотые и серебряные украшения. Из Руси вывозили главным образом сырье, ремесленные изделия, пушнина, мед,воск, лен, льняные ткани, серебряные вещи,оружия и многое другое ( надеюсь вопрос я понял правильно)
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