СРОЧНО!!!!! Что больше увозили из Византии и Руси???

Гость: Гость:

Из Византии - дорогие ткани, оружие, церковную утварь, драгоценные ткани, меха, золотые и серебряные украшения. Из Руси вывозили главным образом сырье, ремесленные изделия, пушнина, мед,воск, лен, льняные ткани, серебряные вещи,оружия и многое другое ( надеюсь вопрос я понял правильно)