На любою тему диктант для 4 класса. придумать.

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На любою тему диктант для 4 класса. придумать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень хозяйкаОсень разукрасила природу самыми яркими красками. Клёны и берёзы покрыла лимонной желтизной, а осинку осыпала огненным багрянцем. Дуб-богатырь словно в медной броне, а густые и развесистые липы стоят в золотой парче. Только сосны остались в прежнем наряде.Не забыла осень за поля и луга. Золотой хлеб собрала в снопы. Заготовила душистые травы. Попрощалась с перелётными птицами. Приготовила запасы для зверей, укрыла их домики тёплым покрывалом из листьев. Вот и готова природа к встрече с зимой. Настоящая хозяйка осень!

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