Какой объем кислорода и воздуха потребуется для горения угля массой 6г?? Помогите, нужно срочно.Не успеваю. Дам 15 баллов.
Химия
Какой объем кислорода и воздуха потребуется для горения угля массой 6г?? Помогите, нужно срочно.Не успеваю. Дам 15 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если кислород в недостатке, то 2С+О2=2СО (угарный газ) А если в избытке, то С+О2=СО2 (углекислый газ) все зависит от соотношения угля с кислородом.
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