Какой объем кислорода и воздуха потребуется для горения угля массой 6г?? Помогите, нужно срочно.Не успеваю. Дам 15 баллов.

Химия
Какой объем кислорода и воздуха потребуется для горения угля массой 6г?? Помогите, нужно срочно.Не успеваю. Дам 15 баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если кислород в недостатке, то  2С+О2=2СО (угарный газ)  А если в избытке, то С+О2=СО2 (углекислый газ)    все зависит от соотношения угля с кислородом.
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