Запишите в виде неправильной дроби числа: 5 8/9, 6 12/13, 8 14/15 . Помогите плиз... Заранее спасибо!!!!!
Математика
Запишите в виде неправильной дроби числа: 5 8/9, 6 12/13, 8 14/15 . Помогите плиз... Заранее спасибо!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58:9 612:13 814:15 : - черта дроби
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