. Организмы, которые несут в своем геноме чужеродные гены: А) химеры; б) трансгенные; В) мутанты; Г) клоны.
Биология
. Организмы, которые несут в своем геноме чужеродные гены: А) химеры; б) трансгенные; В) мутанты; Г) клоны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие организмы со встроенными чужеродными генами называют генетически модифицированными - ГМО или трансгенными организмами . Уже создано много таких изменённых организмов . Это и бактерии, производящие инсулин, и другие необходимые человеку соединения, и животные, дающие, например, молоко со свойствами грудного женского молока, а также множество растений, которые или устойчивы к каким-то соединениям, например, к гербицидам, или сами вырабатывают какие-то полезные человеку белки, например, вакцины или антитела. ГМО создают с помощью генно-инженерных технологий или генной инженерии.
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