1. 5.378 м = _____ км _____м 17 м 2 дм 7см = _____см 43м 80дм = _____дм 37км 290м =_____м 40см 5мм=_____мм 912см =____м ____см

Математика

1. 5.378 м = _____ км _____м 17 м 2 дм 7см = _____см 43м 80дм = _____дм 37км 290м =_____м 40см 5мм=_____мм 912см =____м ____см

Автор: Гость