1. 5.378 м = _____ км _____м 17 м 2 дм 7см = _____см 43м 80дм = _____дм 37км 290м =_____м 40см 5мм=_____мм 912см =____м ____см
Математика
1. 5.378 м = _____ км _____м 17 м 2 дм 7см = _____см 43м 80дм = _____дм 37км 290м =_____м 40см 5мм=_____мм 912см =____м ____см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15км378м 2)1727см 3)510дм 4)37290м 5)405мм 6)9м12см
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