(4а+7)² ришите плжалуйста

Математика
(4а+7)² ришите плжалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4а + 7)^2 = 16a^2 + 56a + 49 ------------------------------------------------- Формула: Квадрат суммы равен квадрату первого числа плюс удвоенное произведение первого числа на второе, плюс квадрат второго числа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
От кула пришол Тугар Вовк
Ответить
Литература
Сочинение на тему "что делает семью крепкой и надежной" срочно пожалуйста
Ответить
Русский язык
Разберите предложение по членам предложениям в некотором царстве,в некотором государстве жил царь, и было у него три сына - все молодцы холостые Уд...
Ответить
Другие предметы
Роккоко определение пажалуста
Ответить
Алгебра
Произведение чисел -6/7и7/6 равно
Ответить