(4а+7)² ришите плжалуйста
Математика
(4а+7)² ришите плжалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4а + 7)^2 = 16a^2 + 56a + 49 ------------------------------------------------- Формула: Квадрат суммы равен квадрату первого числа плюс удвоенное произведение первого числа на второе, плюс квадрат второго числа.
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