Разберите предложение по членам предложениям в некотором царстве,в некотором государстве жил царь, и было у него три сына - все молодцы холостые Удальцов такие что ни в сказке сказать ни пером написать
Русский язык
Разберите предложение по членам предложениям в некотором царстве,в некотором государстве жил царь, и было у него три сына - все молодцы холостые Удальцов такие что ни в сказке сказать ни пером написать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В (предлог, подчёркивается как определение) некотором (прил., подчёркивается как определение (волнистая линия) царстве (сущ., подчёркивается как дополнение (_ _ _), в (пред. подчёркивается как определениие) некотором (прил., подчёркивается как определ.) государстве (сущ., подчёркивается как дополнение) жил (гл, подчёркивается как сказуемое ( 2 линии)) царь (сущ., подчёркивается как подлежащее ( 1 линия)), и (союз) было (гл., подчёркивается как сказуемое) у (пред. подчёркивается как дополнение.) него (местоимение., подчёркивается как дополнение) три (числительное, подчёркивается подлежащим.) сына (сущ., подчёркивается подлеж.) - все (м., подчёркивается как подлежащ.) молодцы (сущ., подчёркивается как подлежащее.) холостые (прил., подчёркивается как определение) Удальцов ( сущ., подчёркивается как дополнение) такие (мест., подчёркивается как определ.), что (союз) ни (ч. подчёркивается как дополнение) в (предлог, подчёркивается как дополнение) сказке (сущ., подчёркивается как дополн.) сказать (гл., подчёркивается как сказуемое) ни (частица, подчёркивается дополн.) пером (сущ., подчёркивается дополн.) написать (гл., подчёркивается как сказуемое)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Алгебра
Другие предметы