Разберите предложение по членам предложениям в некотором царстве,в некотором государстве жил царь, и было у него три сына - все молодцы холостые Удальцов такие что ни в сказке сказать ни пером написать

Гость: Гость:

В (предлог, подчёркивается как определение) некотором (прил., подчёркивается как определение (волнистая линия) царстве (сущ., подчёркивается как дополнение (_ _ _), в (пред. подчёркивается как определениие) некотором (прил., подчёркивается как определ.) государстве (сущ., подчёркивается как дополнение) жил (гл, подчёркивается как сказуемое ( 2 линии)) царь (сущ., подчёркивается как подлежащее ( 1 линия)), и (союз) было (гл., подчёркивается как сказуемое) у (пред. подчёркивается как дополнение.) него (местоимение., подчёркивается как дополнение) три (числительное, подчёркивается подлежащим.) сына (сущ., подчёркивается подлеж.) - все (м., подчёркивается как подлежащ.) молодцы (сущ., подчёркивается как подлежащее.) холостые (прил., подчёркивается как определение) Удальцов ( сущ., подчёркивается как дополнение) такие (мест., подчёркивается как определ.), что (союз) ни (ч. подчёркивается как дополнение) в (предлог, подчёркивается как дополнение) сказке (сущ., подчёркивается как дополн.) сказать (гл., подчёркивается как сказуемое) ни (частица, подчёркивается дополн.) пером (сущ., подчёркивается дополн.) написать (гл., подчёркивается как сказуемое)