Помогитее каковы особенности межклеточного вещества костной ткани

Биология
Помогитее каковы особенности межклеточного вещества костной ткани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костная - это соединительная ткань. В соединительной ткани, в отличии от всех остальных, ОЧЕНЬ большое количество межклеточного в-ва. Межклеточное в-во костной ткани содержит специальные Каналы с кровеносными сосудами, а также оно твёрдое из-за отложения солей кальция.
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