Произведение чисел -6/7и7/6 равно

Алгебра
Произведение чисел -6/7и7/6 равно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6/7 * 7/6 = -(6/7 * 7/6)  = -1 (Чувак, если числитель первого числа и знаменатель второго числа равны, а также если знаменатель первого числа равен числителю второго числа, то если такие числа перемножить получится 1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
24-15+=15-14x сколько будет
Ответить
Другие предметы
Почему эти животные называются беспозвоночными
Ответить
Биология
Помогитее каковы особенности межклеточного вещества костной ткани
Ответить
Русский язык
Помогите зделать морфологический разбор предложения, счастливые ребятишки таскали из воды окуньков и плотвичку!
Ответить
Математика
Найди длину прямоугольника,площадькоторого равна 2700 см, а длина 90
Ответить