Произведение чисел -6/7и7/6 равно
Алгебра
Произведение чисел -6/7и7/6 равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6/7 * 7/6 = -(6/7 * 7/6) = -1 (Чувак, если числитель первого числа и знаменатель второго числа равны, а также если знаменатель первого числа равен числителю второго числа, то если такие числа перемножить получится 1)
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