Сочинение на тему "что делает семью крепкой и надежной" срочно пожалуйста
Литература
Сочинение на тему "что делает семью крепкой и надежной" срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я произношу слово "7 я", я сразу представляю свою, крепкую великолепную семью, которая всегда сможет выручить в трудную минуту, поддержать, подбодрить... А главное, что семья - это люди, которые никогда меня не бросят и не забудут.
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