Сочинение на тему "что делает семью крепкой и надежной" срочно пожалуйста

Гость: Гость:

Когда я произношу слово "7 я", я сразу представляю свою, крепкую великолепную семью, которая всегда сможет выручить в трудную минуту, поддержать, подбодрить... А главное, что семья - это люди, которые никогда меня не бросят и не забудут.