1. Объясните преимущество гомойотермных (теплокровных) над пойкилотермными (холоднокровными).

Биология
1. Объясните преимущество гомойотермных (теплокровных) над пойкилотермными (холоднокровными).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
основное преимущество  теплокровных в том,что они не так зависимы от температуры окружающей среды
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