Реферат информация о созвездиях

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Созвездие - это участок небесной сферы со всеми проецирующимися на него с точки зрения земного наблюдателя небесными объектами. Современные астрономы делят все небо на 88 созвездий, границы между которыми проведены в виде ломаных линий по дугам небесных параллелей (малые круги небесной сферы, параллельные небесному экватору) и кругов склонения (большие полукруги, перпендикулярные экватору) в системе экваториальных координат эпохи 1875. Современные названия созвездий и их границы были установлены решениями Международного астрономического союза (МАС) в 1922-1935. Впредь эти границы и названия созвездий решено считать неизменными.Слово “созвездие” (от лат. constellatio) означает “коллекция (или группа) звезд”. В древности “созвездиями” называли выразительные группы звезд, которые помогали запоминать узор звездного неба и с его помощью ориентироваться в пространстве и времени. У каждого народа были свои традиции разделения звезд на созвездия. Используемые современными астрономами созвездия в большинстве своем носят названия и включают в себя яркие звезды традиционные для европейской культуры.Следует понимать, что созвездие - это не определенная область в космическом пространстве, а лишь некоторый диапазон направлений с точки зрения земного наблюдателя. Поэтому неправильно говорить: “Космический корабль полетел в созвездие Пегас”; верно будет сказать: “Космический корабль полетел в направлении созвездия Пегас”. Звезды, образующие узор созвездия, расположены от нас на самых разных расстояниях. Кроме звезд в определенном созвездии могут быть видны и очень далекие галактики, и близкие объекты Солнечной системы - все они в момент наблюдения относятся к данному созвездию. Но со временем небесные объекты могут перемещаться из одного созвездия в другое. Быстрее всего это происходит с близкими и быстро движущимися объектами: Луна проводит в одном созвездии не более двух-трех суток, планеты - от нескольких дней до нескольких лет; и даже некоторые близкие звезды за последнее столетие пересекали границы созвездий.Видимая площадь созвездия определяется телесным углом, который оно занимает на небе; обычно его указывают в квадратных градусах. Для сравнения: диски Луны или Солнца занимают на небе площадь около 0,2 кв. градуса, а площадь всей небесной сферы около 41253 кв. град.Названия созвездиям даны в честь мифических персонажей (Андромеда, Кассиопея, Персей и т.п.) или животных (Лев, Дракон, Большая Медведица и т.п.), в честь примечательных объектов древности или современности (Весы, Жертвенник, Компас, Телескоп, Микроскоп и т.п.), а также просто по названиям тех предметов, которые напоминают фигуры, образованные яркими звездами (Треугольник, Стрела, Южный Крест и т.п.). Часто одна или несколько ярчайших звезд в созвездии имеют собственные имена, например, Сириус в созвездии Большой Пес, Вега в созвездии Лира, Капелла в созвездии Возничий, и т.п. Как правило, названия звезд связаны с названиями созвездий, например, обозначают части тела мифического персонажа или животного.Созвездия - это памятники древней культуры человека, его мифов, его первого интереса к звездам. Историкам астрономии и мифологии они помогают понять образ жизни и мышления древних людей. Современным астрономам созвездия помогают ориентироваться на небе и быстро определять положение объектов.