ОРКСЭ вопросы.1. Каковы представления христиан о сотворении мира? Что библия рассказывает о появлении первых людей на земле? почему они были изгнаны из рая.2. О чём говорит предание Библии о всемирном потопе? 3. какие из десяти...

Другие предметы

ОРКСЭ вопросы.1. Каковы представления христиан о сотворении мира? Что библия рассказывает о появлении первых людей на земле? почему они были изгнаны из рая.2. О чём говорит предание Библии о всемирном потопе? 3. какие из десяти заповедей вы знаете? как вы думаете, какова их роль в жизни людей? 4. Обьясните , как вы понимаете слова: грех,ковчег,падший ангел.

Автор: Гость