ОРКСЭ вопросы.1. Каковы представления христиан о сотворении мира? Что библия рассказывает о появлении первых людей на земле? почему они были изгнаны из рая.2. О чём говорит предание Библии о всемирном потопе? 3. какие из десяти...
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ОРКСЭ вопросы.1. Каковы представления христиан о сотворении мира? Что библия рассказывает о появлении первых людей на земле? почему они были изгнаны из рая.2. О чём говорит предание Библии о всемирном потопе? 3. какие из десяти заповедей вы знаете? как вы думаете, какова их роль в жизни людей? 4. Обьясните , как вы понимаете слова: грех,ковчег,падший ангел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочти параграф 1 и 2 в своем учебнике по ОРКСЭ и узнаешь ответ.А все это тут писать ночи не хватит.Там подробно все описано.
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