Осмотрите голову птицы. Обратите внимание на её форму размеры . Найдите клюв рассмотрите его строение.Обратите внимание на расположение глаз.Найдите слуховые углубления.
Биология
Осмотрите голову птицы. Обратите внимание на её форму размеры . Найдите клюв рассмотрите его строение.Обратите внимание на расположение глаз.Найдите слуховые углубления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
недавно сама делала.У птиц голова небольшая, шея длинная и чрезвычайно подвижная.По бокам головы расположены крупные глаза, а ниже их имеются наружные слуховые углубления
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