Основы демократии в Афинах были заложены 1) законами Дракона 2) законами Солона 3) з??конами Мильтиада
История
Основы демократии в Афинах были заложены 1) законами Дракона 2) законами Солона 3) з??конами Мильтиада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 законами солона )) рабочию тетрадь по истории делаешь?
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