Основы демократии в Афинах были заложены 1) законами Дракона 2) законами Солона 3) з??конами Мильтиада

История
Основы демократии в Афинах были заложены 1) законами Дракона 2) законами Солона 3) з??конами Мильтиада
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 законами солона )) рабочию тетрадь по истории делаешь?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Можно 3 и 4 номера☺ Срочно)
Ответить
Английский язык
Помогите заранее Спасибо.
Ответить
История
Я не нашла в книге по Историе кто такие легеоны?
Ответить
Русский язык
Передайте смысл предложения своими словами в 2-3 вариантах. На восьмидесяти страницах повести мне открылась совершенно новый для меня мир.
Ответить
Английский язык
Yes there is! There is a nice yellow rubber for you.is there you are.
Ответить