ОСНОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДЧЕРКНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1.Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но п...

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ОСНОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДЧЕРКНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1.Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча: хватила топором раз – вышел нос, хватила в другой – вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не оскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живёт!». 2. Такой же самый крепкий и на диво стачанный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. 3. Чичиков ещё раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! 4. Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. 5. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Чичиков ещё раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! 1.[Известно], (что есть много на свете таких лиц), (над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча): [хватила топором раз] – [вышел нос], [хватила в другой] – [вышли губы], [большим сверлом ковырнула глаза и, не оскобливши, пустила на свет, сказавши]: «Живёт!».   много лиц - подлежащее, есть - сказуемое натура - подлежащее, мудрила, не употребляла, рубила - сказуемые хватила - сказуемое нос - подлежащее, вышел - сказуемое хватила - сказуемое губы - подлежащее, вышли - сказуемое ковырнула, пустила - сказуемые живет - сказуемое Всего 9 грамматических основ. 2. [ Такой же самый крепкий и на диво стачанный образ был у Собакевича]: [держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, (с которым говорил), но всегда или на угол печки, или на дверь] образ - подлежащее, был - сказуемое он - подлежащее, держал, не ворочал, глядел - сказуемые говорил - сказуемое Всего 3 грамматических основы. 3. Чичиков ещё раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь!  Чичиков-подлежащее, взглянул - сказуемое они - подлежащее, проходили - сказуемое медведь - подлежащее медведь - подлежащее Всего 4 грамматические основы 4. Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. сближение - подлежащее, нужно -сказуемое звали - сказуемое Всего 2 грамматических основы 5. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» хозяин - подлежащее, чувствовал и спросил - сказуемые я - подлежащее, не побеспокоил - сказуемое Всего 2 грамматических основы
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