Твір-опис на тему «Пробудження весни» (5-7 речень)
Українська мова
Твір-опис на тему «Пробудження весни» (5-7 речень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якиїсь дзвін. Я хутко побіг на галявину, звідки він доносився. А тут - диво! По сірому небі летить у санях, одягнена в зелене плаття, весна. Поруч, біля неї, сидить срібний вітерець. Сани ведуть веселі олені, від реготу яких пробуджується природа: ось і підсніжки вже тягнуть свої голівки до неба, а ось і проліски. Вийшло зустріти їх і сонечко, загрівши теплими промінцями. І все таке чарівне! Я побіг за своїми друзями, щоб вони теж побачили цю казку, але, повернувшись, нікого не було, тільки залишився ясний і теплий день, якого ми всі так щиро чекали.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристическая фирма организует трехдневные автобусные экскурсии стоимость экск??рсии для одного человека составляет 3500 руб. группам предоставляют...
Английский язык
Помогите пожалуйста! Срочно! Make up your own dialogues and act them out Use: Would you like to visit...? Of course I would. We are going...