Особенности эвглены зелёной!!!!!!

Биология
Особенности эвглены зелёной!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Подвижная одноклеточная водоросль, живёт в мелких стоячих пресных водоёмах., автогетеротрофный протист, размножается делением клетки на двое, клетка эвглены зелёной способна двигаться при помощи жгутика 
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