Особенности строения пищеварительной системы беззубки обычной СРОЧНО!!!
Биология
Особенности строения пищеварительной системы беззубки обычной СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервная система беззубки, как и у большинства двустворчатых моллюсков, образована тремя парами ганглиев — одна над пищеводом, вторая — в туловище, третья — в ноге. Ганглии связаны между собой отростками нервов.Органы чувств развиты слабо и представлены чувствительнымиклетками, рассеянными в мантии, отростках вводящего сифона и в эпителии ротовых лопастей. Недалеко от ножных ганглий имеется пара небольших статоцистов, отвечающих за координацию, иосфрадий (органов химического восприятия)
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