Особенностью страсбургских часов является механизм, завершающий один полный обо??от в новогоднюю ночь и вычисляющий точку отсчёта для тех праздников, даты которых меняются из года в год. Но самая медленно вращающаяся часть часо...

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Особенностью страсбургских часов является механизм, завершающий один полный обо??от в новогоднюю ночь и вычисляющий точку отсчёта для тех праздников, даты которых меняются из года в год. Но самая медленно вращающаяся часть часов показывает прецессию земной оси — один оборот занимает 25.800 лет. И мой вопрос, один оборот занимает 25 лет и 800 дней или 25 тысяч 800 лет?

Автор: Гость