От 2 пристаней расстояние между которыми 350 километров в 11:00 отправились навстречу друг другу два теплохода скорость первого 32 километра в час а скорость второго 38 километров час.В какое время теплоходы встретятся

Математика
От 2 пристаней расстояние между которыми 350 километров в 11:00 отправились навстречу друг другу два теплохода скорость первого 32 километра в час а скорость второго 38 километров час.В какое время теплоходы встретятся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32+38 = 70 км/час - скорость сближения теплоходов 350 : 70 = 5 часов - через сколько теплоходы встретяться 11.00+ 5 часов = 16.00 часов Ответ: в 16.00
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