От чего зависит, распространенное предложение или нет: А.От интанации Б.от цели ??ысказывания В.от наличия главных членов Г.от наличия второстепенных членов Выбыри правильный ответ.
Русский язык
От чего зависит, распространенное предложение или нет: А.От интанации Б.от цели ??ысказывания В.от наличия главных членов Г.от наличия второстепенных членов Выбыри правильный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) от наличия второстепенных членов
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