От чего зависит, распространенное предложение или нет: А.От интанации Б.от цели ??ысказывания В.от наличия главных членов Г.от наличия второстепенных членов Выбыри правильный ответ.

Русский язык

От чего зависит, распространенное предложение или нет: А.От интанации Б.от цели ??ысказывания В.от наличия главных членов Г.от наличия второстепенных членов Выбыри правильный ответ.

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