От чего зависит разница в нагревании поверхности Земли в течении года?
География
От чего зависит разница в нагревании поверхности Земли в течении года?
Ответ(ы):
Гость:
Угол падения солнечных лучей на Землю
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