Під час скопування грядки хлопчик натиснув на лопату із силою 200Н.яку площу має кр??й лопати якщо тиск на грунт при цьому виявився рівним 1.6 МПА ? a)12,5мм б)32 мм в квадрате в)80 мм в квадрате г) 1.25 см С РИШЕНИЕМ ПОЖАЛУЙСТ...
Физика
Під час скопування грядки хлопчик натиснув на лопату із силою 200Н.яку площу має кр??й лопати якщо тиск на грунт при цьому виявився рівним 1.6 МПА ? a)12,5мм б)32 мм в квадрате в)80 мм в квадрате г) 1.25 см С РИШЕНИЕМ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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