Напишите пожалуйста, первый, второй и третий этапы воссоединения России с Украиной.

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Напишите пожалуйста, первый, второй и третий этапы воссоединения России с Украиной.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если речь идет о ее присоединении, то: 1)1654 год Переяславская рада подписывает договор в котором левобережная Украина входит в состав России при Алексее Михайловиче 2)1772 год присоединение правобережной Украины и части Прибалтики при Екатерине 2
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