Найбольгийобщийделитель и нок 56 и 72
Математика
Найбольгийобщийделитель и нок 56 и 72
Ответ(ы):
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Наибольший общий делитель=8, Наименьшее общее кратное=504
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